Letta incontra tutti tranne Renzi | Italia viva non l' ha presa bene e non ' sta serena'

(Di venerdì 26 marzo 2021) I due non hanno mai fatto pace e si vede... Fonti di Iv, precisando che il segretario del Pdha evitato di chiamare il leader di Iv, il quale però fa sapere di non avere alcun problema ...

Advertising

petergomezblog : Conte incontra Letta e dice: “Pd interlocutore privilegiato, ora si apre un cantiere. Al lavoro per un progetto che… - Mano640331 : RT @La_manina__: Letta incontra Conte. Letta incontra le sardine. Letta se ne sbatte di Confindustria. ... In pratica, Letta ha deciso di f… - mirko_furlan : RT @sarabanda_: Leggo critiche che Letta ha incontrato le Sardine...eppure io glielo avevo detto 'Enrico, incontra Bin Salman'...e niente,… - oceanerazzurro : RT @sarabanda_: Leggo critiche che Letta ha incontrato le Sardine...eppure io glielo avevo detto 'Enrico, incontra Bin Salman'...e niente,… - filippolarabo : RT @BiondoNik: Il professor #Letta incontra persone che normalmente boccerebbe ad un esame: uno che mente sul suo curriculum (e dice che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta incontra

I due non hanno mai fatto pace e si vede... Fonti di Iv, precisando che il segretario del Pdha evitato di chiamare il leader di Iv Renzi, il quale però fa sapere di non avere alcun problema sulla questione. Renzi, aggiungono le stesse fonti, interverrà in Senato martedi rivendicando l`...Segretario PD: 'Incontro utile e costruttivo'. "Abbiamo scambiato riflessioni e messo sul tavolo idee. Ottime prospettive. Avanti". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, esprimendo soddisfazione per l' incontro odierno, con una delegazione delle Sardine, definito 'utile e costruttivo'.Roma, 26 mar (Adnkronos) - "C'è un vuoto normativo su temi relativi a incontri e impegni con i regimi autoritari. Noi abbiamo una posizione diversa rispetto all'Arabia Saudita, siamo vicini alla posiz ...Il segretario del Pd attacca la Lega e sulla questione delle capogruppo sottolinea che tra Madia e Serracchiani c'è una 'sana competizione' (ANSA) ...