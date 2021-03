Letta: “Il Pd è per l’alleanza col M5s. Vedrò Renzi e parleremo di sinistra. Il caso Arabia? Vuoto normativo su incontri con regimi” (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo Giuseppe Conte e Roberto Speranza, Enrico Letta sceglie le Sardine e non Matteo Renzi. Non si tratta di un caso, ma fino a questo momento proprio una questione di priorità visto che dopo aver visto i leader di Movimento 5 stelle e Leu, il segretario del Pd non ha proprio cercato al leader d’Italia viva. “Non ci sono stati contatti per il momento tra Letta e Renzi. Il segretario del Pd ha evitato di chiamare il leader di IV che però fa sapere di non avere alcun problema sulla questione”, fanno sapere alle agenzie di stampa fonti del partito di Renzi. Che evidentemente non avrà alcun problema sulla questione, ma neanche avrà gradito il modo in cui ha strutturato la sua agenda il rivale. Chiamato in causa da Italia viva, Letta ha spiegato a Otto e Mezzo: “Incontrerò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo Giuseppe Conte e Roberto Speranza, Enricosceglie le Sardine e non Matteo. Non si tratta di un, ma fino a questo momento proprio una questione di priorità visto che dopo aver visto i leader di Movimento 5 stelle e Leu, il segretario del Pd non ha proprio cercato al leader d’Italia viva. “Non ci sono stati contatti per il momento tra. Il segretario del Pd ha evitato di chiamare il leader di IV che però fa sapere di non avere alcun problema sulla questione”, fanno sapere alle agenzie di stampa fonti del partito di. Che evidentemente non avrà alcun problema sulla questione, ma neanche avrà gradito il modo in cui ha strutturato la sua agenda il rivale. Chiamato in causa da Italia viva,ha spiegato a Otto e Mezzo: “Incontrerò ...

