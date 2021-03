Leone non ha preso benissimo l'arrivo della sorellina (Di venerdì 26 marzo 2021) I Ferragnez sono tornati a casa, dove è avvenuto l’incontro tra Leone e la sorellina Vittoria. Nei video condivisi dai genitori nelle stories di Instagram baci e scambio di regalini. Ma anche qualche sguardo di dolce gelosia da parte del primogenito: “Lellino un pochino nero”, ha scritto Fedez nei commenti alle immagini. “Un nuovo inizio insieme”, scrivono Chiara Ferragni e Fedez condividendo i primi nuovi ritratti di famiglia su Instagram. Così Leone, come ogni fratellino maggiore, dovrà abituarsi alla presenza della nuova piccola di casa. Nelle immagini apparse sui social, all’inizio il bimbo saluta Vittoria con un bacio sulla manina. Poi riceve un peluche di Sonic che, gli raccontano mamma e papà, è un regalo da parte della sorellina. Leone, da par sua, regala a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) I Ferragnez sono tornati a casa, dove è avvenuto l’incontro trae laVittoria. Nei video condivisi dai genitori nelle stories di Instagram baci e scambio di regalini. Ma anche qualche sguardo di dolce gelosia da parte del primogenito: “Lellino un pochino nero”, ha scritto Fedez nei commenti alle immagini. “Un nuovo inizio insieme”, scrivono Chiara Ferragni e Fedez condividendo i primi nuovi ritratti di famiglia su Instagram. Così, come ogni fratellino maggiore, dovrà abituarsi alla presenzanuova piccola di casa. Nelle immagini apparse sui social, all’inizio il bimbo saluta Vittoria con un bacio sulla manina. Poi riceve un peluche di Sonic che, gli raccontano mamma e papà, è un regalo da parte, da par sua, regala a ...

