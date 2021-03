Legionella a Bari, sgomberato l'Istituto Oncologico per presenza batterio nelle tubature (Di venerdì 26 marzo 2021) Per l'accertata presenza del batterio della Legionella nel reparto di oncologia interventistica dell'Istituto Oncologico Giovanni Paolo II di Bari, la direzione sanitaria dell'ospedale ha disposto la sanificazione di tutti gli impianti idrici e lo sgombero di tutti i reparti. Attualmente i pazienti ricoverati sono 65. Una decina saranno trasferiti in altre strutture ospedaliere della provincia mentre gli altri saranno dimessi come era già previsto. Proseguono, invece, le attività ambulatoriali, programmate fino alle 14 di oggi 26 marzo. Le operazioni di sanificazione saranno eseguite domani e domenica e l'ospedale conta di riprendere la regolare attività già da lunedì. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 marzo 2021) Per l'accertatadeldellanel reparto di oncologia interventistica dell'Giovanni Paolo II di, la direzione sanitaria dell'ospedale ha disposto la sanificazione di tutti gli impianti idrici e lo sgombero di tutti i reparti. Attualmente i pazienti ricoverati sono 65. Una decina saranno trasferiti in altre strutture ospedaliere della provincia mentre gli altri saranno dimessi come era già previsto. Proseguono, invece, le attività ambulatoriali, programmate fino alle 14 di oggi 26 marzo. Le operazioni di sanificazione saranno eseguite domani e domenica e l'ospedale conta di riprendere la regolare attività già da lunedì.

