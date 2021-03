Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Spagna Under 21 (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo il pareggio all’esordio con la Repubblica Ceca, l’Italia ha bisogno di un risultato positivo contro la Spagna (vittoriosa per 3-0 contro i padroni di casa della Slovenia) per sperare di raggiungere i quarti degli Europei Under 2021 (si qualificano le prime due di ogni girone). Il CT Paolo Nicolato dovrà rinunciare per squalifica a Tonali (tre giornate di stop), Marchizza e Gabbia (per entrambi un turno fuori). Le Furie Rosse sono fra le compagini favorite per il successo finale. Ecco le probabili scelte dei due tecnici: Italia (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Lovato, Ranieri; Zappa, Frattesi, Rovella, Maggiore, Sala; Cutrone, Scamacca. Spagna (4-3-3): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Puado, Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Ruiz, Cucurella. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo il pareggio all’esordio con la Repubblica Ceca, l’ha bisogno di un risultato positivo contro la(vittoriosa per 3-0 contro i padroni di casa della Slovenia) per sperare di raggiungere i quarti degli Europei2021 (si qualificano le prime due di ogni girone). Il CT Paolo Nicolato dovrà rinunciare per squalifica a Tonali (tre giornate di stop), Marchizza e Gabbia (per entrambi un turno fuori). Le Furie Rosse sono fra le compagini favorite per il successo finale. Ecco lescelte dei due tecnici:(3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Lovato, Ranieri; Zappa, Frattesi, Rovella, Maggiore, Sala; Cutrone, Scamacca.(4-3-3): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Puado, Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Ruiz, Cucurella. Foto: Twitter ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… - zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord - #ultimissime #sulle #probabili - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Riconfermati Ventura e Gallani La prima notizia, fresca di queste ultimissime ore, è la riconferma dello staff tecnico della Serie ... quella di Allenatore Nazionale, che gli consentirebbe di sedere sulle panchine di Serie A. A ...

#fuoriporta. Palazzo Maffei presenta "Verona allo specchio" di Luca Scarlini: 10 videoracconti sulle opere veronesi In tempi di chiusure forzate e di privazione d'arte, anche la Casa Museo veronese - che ha affrontato il primo lockdown dopo soli 8 giorni dall'inaugurazione - ha voluto mantenere il dialogo con il ...

Cittadella, Benedetti: “Si deciderà tutto nelle ultimissime giornate. Il primo posto ormai è andato, ma…” Trivenetogoal Vaccinazioni per la scuola: Abruzzo primo in Italia. Pronti a riaprire “I dati ufficiali del ministero della Salute confermano che la Regione Abruzzo è la prima in Italia per somministrazione di vaccini anti Covid al personale scolastico”. Lo comunica l’assessore ...

La strada europea verso la rivoluzione green Ultimo appuntamento con gli incontri online di Il futuro da pre(te)ndere. Il tema del cofronto è stato quello della rivoluzione green ...

La prima notizia, fresca di questeore, è la riconferma dello staff tecnico della Serie ... quella di Allenatore Nazionale, che gli consentirebbe di sederepanchine di Serie A. A ...In tempi di chiusure forzate e di privazione d'arte, anche la Casa Museo veronese - che ha affrontato il primo lockdown dopo soli 8 giorni dall'inaugurazione - ha voluto mantenere il dialogo con il ...“I dati ufficiali del ministero della Salute confermano che la Regione Abruzzo è la prima in Italia per somministrazione di vaccini anti Covid al personale scolastico”. Lo comunica l’assessore ...Ultimo appuntamento con gli incontri online di Il futuro da pre(te)ndere. Il tema del cofronto è stato quello della rivoluzione green ...