Le reazioni dopo la vittoria dell’Italia | dal ritorno al gol di Immobile a Domenico Berardi FOTO

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’Italia ha conquistato tre punti preziosissimi nel primo match delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, la squadra di Roberto Mancini ha vinto con il risultato di 2-0 grazie alle reti messe a segno dae Ciro. La sfida ha fatto emergere tante note positive, ma anche qualche difficoltà di troppo in fase di manovra. Il Ct della Nazionale dovrà lavorare molto per farsi trovare preparato in vista dell’inizio dell’Europeo. L’Italia può togliersi tante soddisfazioni, la squadra è forte ed è anche ben allenata con Mancini che ha dimostrato di essere un grande allenatore. Si è confermata molto solida la difesa, a partire dal portiere Donnarumma, bene anche Florenzi mentre dovrà migliorare Emerson. A centrocampo si salva Pellegrini, da rivedere Locatelli e Verratti. In attacco la nota positiva è, ...