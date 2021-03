Le previsioni meteo di sabato 27 marzo

(Di venerdì 26 marzo 2021) – Nuvole sparse al Nord, al Centro instabile sul quadrante tirrenico peninsulare. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Giornata all’insegna dell’instabilità al Nord e al Centro, cielo in prevalenza sereno al Sud. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali con possibili rovesci sulla Liguria Giornata all’insegna dell’instabilità con addensamenti compatti e possibili rovesci che interesseranno in particolar modo la Liguria e i rilievi alpini. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 18 gradi. Centro – Nuvole sparse sul quadrante tirrenico Instabile sul quadrante tirrenico peninsulare con addensamenti compatti e possibili rovesci che interesseranno la Toscana. Nuvole e schiarite sul versante adriatico. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 20 ...

