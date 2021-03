Le grandi navi non potranno più passare nella laguna di Venezia (Di venerdì 26 marzo 2021) Le grandi navi da crociera saranno finalmente allontanate dal centro storico di Venezia e non transiteranno più davanti a piazza San Marco, ma dovranno attraccare a Porto Marghera. Questo è quanto stabilito dai ministri Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Dario Franceschini (Cultura), Massimo Gravaglia (Turismo) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture), che hanno dato il via libera al piano di allontanamento preparato dal Comune, da Regione Veneto e dalle compagnie di crociera. Una decisione che arriva in corrispondenza dei 1.600 anni dalla fondazione di Venezia. Al 25 marzo del 421 si fa risalire la posa della prima pietra della chiesa di San Giacomo di Rialto (San Giacometto). Secondo il comunicato rilasciato dal governo, l’approdo di Porto Marghera sarà una misura temporanea ma necessaria a “proteggere il ... Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) Leda crociera saranno finalmente allontanate dal centro storico die non transiteranno più davanti a piazza San Marco, ma dovranno attraccare a Porto Marghera. Questo è quanto stabilito dai ministri Roberto Cingolani (Transizione ecologica), Dario Franceschini (Cultura), Massimo Gravaglia (Turismo) ed Enrico Giovannini (Infrastrutture), che hanno dato il via libera al piano di allontanamento preparato dal Comune, da Regione Veneto e dalle compagnie di crociera. Una decisione che arriva in corrispondenza dei 1.600 anni dalla fondazione di. Al 25 marzo del 421 si fa risalire la posa della prima pietra della chiesa di San Giacomo di Rialto (San Giacometto). Secondo il comunicato rilasciato dal governo, l’approdo di Porto Marghera sarà una misura temporanea ma necessaria a “proteggere il ...

Advertising

ilpost : Il governo ha dato il via libera all’allontanamento delle grandi navi da Venezia - iconaclima : Il governo ha dato il via libera all’allontanamento delle #GrandiNavi dal cuore di #Venezia: - claudioc : RT @ilpost: Il governo ha dato il via libera all’allontanamento delle grandi navi da Venezia - Terra2itter : RT @hipsterdelcazzo: “Via le grandi navi dal centro di Milano Beppe” - InfoMarittime : Intanto nell'area il governo intende lanciare un concorso di idee per dirottare le grandi navi -