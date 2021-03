Lazio zona arancione, oggi 2.006 contagi e 37 morti. A Roma 900 casi (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 2.006 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 26 marzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 37 morti. Nelle ultime 24 ore i tamponi nella Regione sono stati oltre 35mila. I dimessi e guariti sono stati 1.811. Da ieri a Roma ci sono stati 900 casi in più. “Lazio zona arancione, ma occorre ancora tanta cautela” dice l’assessore regionale della Sanità nel Lazio Alessio D’Amato. Diminuiscono i casi, aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%”. A Roma i casi sono stati 900 da ieri. Nella Asl ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) Sono 2.006 i nuovida Coronavirus nelsecondo il bollettino di, 26 marzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 37. Nelle ultime 24 ore i tamponi nella Regione sono stati oltre 35mila. I dimessi e guariti sono stati 1.811. Da ieri aci sono stati 900in più. “, ma occorre ancora tanta cautela” dice l’assessore regionale della Sanità nelAlessio D’Amato. Diminuiscono i, aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5%”. Asono stati 900 da ieri. Nella Asl ...

