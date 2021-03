Lazio | vaccini per coppie d' età | tocca a chi ha 66 e 67 anni Tutti i centri per le somministrazioni

(Di venerdì 26 marzo 2021) Si procede ad'età nel per il . I prossimi a potersi prenotare sarannocoloro che hanno 66 e 67( classi d'età 1950 e 1951 ). Dal 27 marzo, invece, inizia la prenotazione per i ...

Advertising

nzingaretti : Da venerdi nel Lazio vaccini anti #COVID19 anche di notte. Si comincia dall’hub dell’aeroporto di Fiumicino con un turno fino alle 24 - NicolaPorro : ?? #Biden spernacchia l’Europa sui #vaccini, gli inglesi ci inchiodano sui contratti, il Lazio mette i nomadi nei Co… - RegioneLazio : #vaccini anti #COVID19 Nuovo record nel Lazio nella giornata di ieri sono state somministrate 25.715 e il 91.6% d… - vitcastagna : RT @annapaolasanna: Per chi vive nel Lazio #RegioneLazio #vaccinazioni #vaccini - Franciscktrue : RT @annapaolasanna: Per chi vive nel Lazio #RegioneLazio #vaccinazioni #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio vaccini

L'app SaluteMa c'è anche un altro modo per prenotarsi: ed è tramite l ' . Una volta ... E poi la funzione più cliccata al momento: la prenotazione dei. Sarà necessario avere il codice ...I numeri regione per regione con le ultime notizie sul coronavirus da Lombardia a, da Toscana ...86% (14,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, facendo riferimento anche a "21.099...25 MAR - Da giovedì 1 aprile2021, in provincia di Rieti, la vaccinazione anti-covid19 si farà anche di notte. Per il momento fino alle ore 22 e successivamente, se il numero delle dosi di vaccino lo c ...Si procede a coppie d'età nel Lazio per il vaccino. I prossimi a potersi prenotare saranno tutti coloro che hanno 66 e 67 anni (classi d'età 1950 ...