Lazio | ufficiali le condanne | 150 mila euro di multa | 7 mesi a Lotito e un anno ai medici

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il deferimento del Procuratore Federale nei limiti di cui in motivazione, sanzionando lacon un’ammenda di 150. La società era stata deferita per la vione delle norme federali e la mancata osservanza dei protocolli sanitari vigenti. Il TFN ha inoltre inflitto 7di inibizione al presidente della società Claudioe 12di inibizione aisociali Ivo Pulcini e Fabio Rodia. L'articolo ilNapolista.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha accolto il deferimento del Procuratore Federale nei limiti di cui in motivazione, sanzionando la Lazio con ...(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Sette mesi di inibizione a Claudio Lotito, 12 ai medici sociali Rodia e Pulcini, e 150 mila euro di multa alla Lazio: e' questa - apprende l'ANSA - la sentenza ...