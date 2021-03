Lazio, se arancione scuole aperte fino alle medie dal 30 marzo (Di venerdì 26 marzo 2021) Se la regione sarà arancione la riapertura delle scuole sarà solo da martedì, così come le misure della zona arancione non entreranno in vigore già da lunedì: la precedente ordinanza del ministro Speranza è in vigore fino alla mezzanotte di lunedì, fa sapere la Regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Se la regione saràla riapertura dellesarà solo da martedì, così come le misure della zonanon entreranno in vigore già da lunedì: la precedente ordinanza del ministro Speranza è in vigorealla mezzanotte di lunedì, fa sapere la Regione. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : L’indice Rt diminuisce, così come l’incidenza dei contagi ogni 100 mila abitanti. E ieri, per la prima volta da set… - Corriere : Lombardia ancora rossa, il Lazio passa in arancione, Veneto in bilico: i nuovi colori - httpbenzoash : @itsmwengo No tesoro solo dal 3/4/5 poi dipende in che regione sei, ad esempio il Lazio dovrebbe tornare arancione… - PaoloBMb70 : L'Rt nazionale scende a 1.08. Lazio verso l'arancione, Lombardia ancora in rosso: tutti i cambiamenti probabili… - alexroma956 : Quindi il Lazio sara’ arancione da martedì? #zonaarancione -