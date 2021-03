Lazio, Lotito rischia la carica di Consigliere Federale? Le ultime (Di venerdì 26 marzo 2021) Claudio Lotito rischia la carica di Consigliere Federale in quota Lega di Serie A. Ecco cosa sta succedendo al presidente della Lazio Il caso tamponi potrebbe avere ripercussioni anche sull’organigramma della Lega Serie A. Claudio Lotito, presidente ma anche Consigliere Federale in quota Lega, potrebbe perdere il suo posto. Come rivela La Gazzetta dello Sport, qualora si accumulino 12 mesi di inibizione in 10 anni, le cariche federali andrebbero a decadere. TUTTE LE NOTIZIE DELLA Lazio SU LazioNEWS24 Nel “curriculum” di Lotito ci sono già due mesi di inibizione: altri 10, dunque, porterebbero alla decadenza della carica Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Claudioladiin quota Lega di Serie A. Ecco cosa sta succedendo al presidente dellaIl caso tamponi potrebbe avere ripercussioni anche sull’organigramma della Lega Serie A. Claudio, presidente ma anchein quota Lega, potrebbe perdere il suo posto. Come rivela La Gazzetta dello Sport, qualora si accumulino 12 mesi di inibizione in 10 anni, le cariche federali andrebbero a decadere. TUTTE LE NOTIZIE DELLASUNEWS24 Nel “curriculum” dici sono già due mesi di inibizione: altri 10, dunque, porterebbero alla decadenza dellaLeggi su Calcionews24.com

