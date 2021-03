Lazio, l’avvocato Gentile sul caso tamponi: “Sentenza sbagliata, faremo ricorso” (Di venerdì 26 marzo 2021) Gian Michele Gentile, avvocato che cura gli interessi della Lazio, commenta ad Adnkronos la Sentenza riservata alla società biancoceleste sul recente caso tamponi. Secondo Gentile “per la Lazio è andata bene, per Lotito e medici meno peggio di quanto era stato chiesto- poi prosegue- “Aspetto di leggere le motivazioni della Sentenza, al di là della curiosità giuridica, mi meraviglia e mi stupisce questa inibizione”. Senza mezzi termini, per Gentile questa è “una Sentenza sbagliata sotto il profilo giuridico”. Infine, si sbilancia sulle prossime mosse da fare: “Naturalmente ricorreremo alla Corte di appello federale contro la decisione del Tribunale federale nazionale, non appena avremo le motivazioni. ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Gian Michele, avvocato che cura gli interessi della, commenta ad Adnkronos lariservata alla società biancoceleste sul recente. Secondo“per laè andata bene, per Lotito e medici meno peggio di quanto era stato chiesto- poi prosegue- “Aspetto di leggere le motivazioni della, al di là della curiosità giuridica, mi meraviglia e mi stupisce questa inibizione”. Senza mezzi termini, perquesta è “unasotto il profilo giuridico”. Infine, si sbilancia sulle prossime mosse da fare: “Naturalmente ricorreremo alla Corte di appello federale contro la decisione del Tribunale federale nazionale, non appena avremo le motivazioni. ...

Advertising

skela1900 : RT @tommandrea: #ESCLUSIVA LAZIOPRESS PARLA L'AVVOCATO GENTILE: 'Aspettiamo la motivazione del Tribunale, se non ci convince faremo appell… - tommandrea : #ESCLUSIVA LAZIOPRESS PARLA L'AVVOCATO GENTILE: 'Aspettiamo la motivazione del Tribunale, se non ci convince farem… - MCalcioNews : Caso Tamponi, parla l'avvocato della Lazio: 'Richieste esagerate' - sportli26181512 : Processo tamponi, la Lazio non ci sta: “Richieste esagerate”: In mattinata la Procura Federale si è espressa, ma il… - sportface2016 : #Lazio , parla l'avvocato 'Richieste della Procura esagerate' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio l’avvocato La carica delle addizionali Irpef: +52% in 10 anni. Al top Roma e il Lazio Corriere della Sera