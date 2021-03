Lazio, caso tamponi: niente punti di penalizzazione, ecco le richieste della Procura Figc. Lotito… (Di venerdì 26 marzo 2021) Nessuna richiesta di punti di penalizzazione.La Procura Figc si è espressa per il caso tamponi che ha visto protagonista la Lazio. Secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it', il Procuratore Giuseppe Chinè ha chiesto che, a fronte delle sei vioLazioni commesse dal club nell'ambito del protocollo anti Covid, la società biancoceleste paghi una multa di 200 mila euro. Pesanti inibizioni, inoltre, per i tre deferiti.LOTITO - Per Lotito, accusato di "non aver provveduto a far rispettare o comunque non aver vigilato sul rispetto delle norme", la Procura ha chiesto una inibizione di 13 mesi e 10 giorni. Se la richiesta dovesse essere confermata, decadrebbe immediatamente la carica di consigliere federale e non potrebbe più ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 marzo 2021) Nessuna richiesta didi.Lasi è espressa per ilche ha visto protagonista la. Secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it', iltore Giuseppe Chinè ha chiesto che, a fronte delle sei vioni commesse dal club nell'ambito del protocollo anti Covid, la società biancoceleste paghi una multa di 200 mila euro. Pesanti inibizioni, inoltre, per i tre deferiti.LOTITO - Per Lotito, accusato di "non aver provveduto a far rispettare o comunque non aver vigilato sul rispetto delle norme", laha chiesto una inibizione di 13 mesi e 10 giorni. Se la richiesta dovesse essere confermata, decadrebbe immediatamente la carica di consigliere federale e non potrebbe più ...

