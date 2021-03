Lazio, avvocato Gentile: «Richieste molto esagerate della Procura della FIGC» (Di venerdì 26 marzo 2021) Il legale della Lazio, l’avvocato Gentile, ha parlato dopo le Richieste della Procura della FIGC per il caso tamponi: le sue dichiarazioni Il legale della Lazio, l’avvocato Gentile, ha commentato le Richieste della Procura della FIGC sul caso tamponi: chiesta l’inibizione di 13 mesi e 10 giorni per il presidente Claudio Lotito nonchè 200 mila euro di multa alla società. Le sue parole. «Sono molto esagerate le Richieste avanzate dalla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Il legale, l’, ha parlato dopo leper il caso tamponi: le sue dichiarazioni Il legale, l’, ha commentato lesul caso tamponi: chiesta l’inibizione di 13 mesi e 10 giorni per il presidente Claudio Lotito nonchè 200 mila euro di multa alla società. Le sue parole. «Sonoleavanzate dalla ...

