Lazio arancione, ecco quali scuole riaprono da lunedì 29 marzo se la regione cambia colore (Di venerdì 26 marzo 2021) Le probabilità che il Lazio torni in zona arancione da lunedì 29 sono sempre più alte. Per molti potrebbe essere vista come una breve zona di vita prima del lockdown di Pasqua: la domanda che si pongono tutti, però, è riaprono le scuole? «Qualora i dati epidemiologici facciano tornare il Lazio in zona arancione da lunedì 29 marzo gli asili nido, le materne, le scuole elementari e le medie riapriranno con le attività in presenza. Le superiori, invece, rimarranno chiuse continuando ad assicurare la didattica a distanza» ha dichiarato Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro Scuola e Formazione della regione Lazio. Leggi anche: Lazio verso la zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) Le probabilità che iltorni in zonada29 sono sempre più alte. Per molti potrebbe essere vista come una breve zona di vita prima del lockdown di Pasqua: la domanda che si pongono tutti, però, èle? «Qualora i dati epidemiologici facciano tornare ilin zonada29gli asili nido, le materne, leelementari e le medie riapriranno con le attività in presenza. Le superiori, invece, rimarranno chiuse continuando ad assicurare la didattica a distanza» ha dichiarato Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro Scuola e Formazione della. Leggi anche:verso la zona ...

Corriere : Lombardia ancora rossa, Lazio passa in arancione, Veneto in bilico: i nuovi colori del... - MediasetTgcom24 : Covid, Lazio verso arancione: Lombardia resta rossa #coronavirus - fattoquotidiano : L’indice Rt diminuisce, così come l’incidenza dei contagi ogni 100 mila abitanti. E ieri, per la prima volta da set… - lucainge_tweet : In arrivo un weekend blindato. Lazio e Toscana sperano nell’arancione - tfabiani2 : RT @repubblica: Covid, ecco i nuovi colori delle Regioni. Lazio in arancione, scuole aperte da martedì -