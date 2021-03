L’attacco di un giornale tedesco contro Dante Alighieri: “Arrivista e plagiatore” (Di venerdì 26 marzo 2021) Un giornale tedesco pubblica un’attacco contro il Sommo Poeta proprio nel Dantedì celebrato dall’Italia, per sminuirne l’importanza storica e culturale. Dantedì, l’autore della “Divina Commedia” sotto attacco tedesco Il Frankfurter Rundschau, giornale tedesco, scatena le polemiche con un editoriale lungo, approfondito e pieno di esempi, citazioni e riferimenti letterari, ma tutti usati contro la figura di Dante, attaccato e sminuito come poeta e come persona. Germania e Italia condividono un passato culturale e letterario ricco e radicato, ecco perché sorprendono ancora di più le parole pubblicate contro Dante Alighieri. Tutto questo proprio nel giorno in cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Unpubblica un’attaccoil Sommo Poeta proprio neldì celebrato dall’Italia, per sminuirne l’importanza storica e culturale.dì, l’autore della “Divina Commedia” sotto attaccoIl Frankfurter Rundschau,, scatena le polemiche con un editoriale lungo, approfondito e pieno di esempi, citazioni e riferimenti letterari, ma tutti usatila figura di, attaccato e sminuito come poeta e come persona. Germania e Italia condividono un passato culturale e letterario ricco e radicato, ecco perché sorprendono ancora di più le parole pubblicate. Tutto questo proprio nel giorno in cui ...

