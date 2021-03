Lanzarote | finale amaro | l’Italia manca la qualifica per Tokyo anche nel 49er

(Di venerdì 26 marzo 2021)per la vela italiana allaInternational Regatta, ultima gara diper una nazione europea e una africana ai Giochi diil pass olimpico in entrambe le discipline Skiff,maschile e FX femminile. Una settimana decisamente difficile e negativa, corsa in condizioni di vento prima leggero e molto instabile, poi più forte e con onda formata, ma nella quale gli equipaggi italiani non sono mai entrati veramente in gara. La prima sentenza di esclusione daera arrivata martedi dalle ragazze delFX, esclude dalla flotta Gold e dalla possibilità di giocarsi lanella seconda parte del campionato. Venerdi 26 è toccato ai maschi del ...

AGR_web : Vela, delusione Lanzarote, gli azzurri mancano la qualifica per Tokyo nel 49er Finale amaro per la vela italiana al…

Federazione Italiana Vela

Dopo le tre prove di oggi a Lanzarote, infatti, il 49er italiano ha ormai una sola prova per centrare la Medal Race, in programma domattina e nella quale dovrebbe comunque sperare in un crollo ... La Lanzarote International Regatta si chiuderà venerdi 26 con una ultima regate di finale e con le Medal Race tra i primi 10 delle classifiche.