(Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo l’Iran, anche ladelrivolge il suo salutostico a Joe. La Kcna, agenzia di stampa di regime, ha confermato oggi ildi due vettori “tattici guidati” del tutto. Le foto pubblicate mostrano un missile partito da un lanciatore mobile, corredate da spiegazioni secondo cui sarebbe arrivato a destinazione venti minuti dopo, colpendo il bersaglio, a 600 chilometri a largo della costa orientale del Paese. Secondo le autorità didel Sud e Giappone (per ovvie ragione le più attente alle capacità di Pyongyang) il volo sarebbe stato invece più breve, al massimo di 450 chilometri, al di fuori della zona economica esclusiva di Tokyo, il cui ministero della Difesa ha comunque condannato, per primo, il test. Secondo i giapponesi, i ...

Advertising

zazoomblog : Lancio di nuovi missili balistici. Così la Corea del Nord saluta Biden - #Lancio #nuovi #missili #balistici. - Corrado08948984 : RT @Prelemi14096385: Io che mi lancio sui nuovi costumi di Giulia: #PRELEMI #SMMRBYGS - Patty63197317 : RT @Prelemi14096385: Io che mi lancio sui nuovi costumi di Giulia: #PRELEMI #SMMRBYGS - Prelemi14096385 : Io che mi lancio sui nuovi costumi di Giulia: #PRELEMI #SMMRBYGS - PHONETHRONE2012 : Nuovo Smartphone? Ecco le ultime novità uscite, già in sconto o in promo lancio: Negli ultimi giorni sono stati pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Lancio nuovi

Sono passati cinque anni dal suoufficiale a livello globale e oggi si contano oltre 210 ... approfittando della liberalizzazione deinomi di dominio decisa dall' Icann , con il fine di ...... Sovrintendente del Teatro alla Scala, quest'anno la giuria di Clip7 accoglie ben tremembri ...moltiplicare gli sforzi per offrire ai giovani di tutto il mondo la miglior piattaforma di...Prosegue il piano industriale di Autostrade per l’Italia, lanciato dall’ad Roberto Tomasi ... Nell’ambito della programmazione degli interventi sono stati pubblicati due nuovi bandi di gara per un ...L'azienda sta lanciando nuovi modelli in Europa, come la Mustang Mach-E completamente elettrica presentata di recente, la Mustang Mach-E GT in arrivo entro la fine dell'anno, e il suo primo veicolo ...