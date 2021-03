L’allergia | sintomi e cause | come alleviare i fastidi con l’alimentazione

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 26 marzo 2021) La primavera ci regalerà belle giornate e sole caldo ma si trascinerà dietro anche le famose eose allergie di stagione. Starnuti a raffica, naso perennemente congestionato, in alcuni casi disturbi del sonno, asma, congiuntivite e tosse, la stagione dell’amore e della fioritura non è una gioia per chi soffre di allergia, circa 20 milioni le persone (1 su 3) secondo l’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid). La più comune è sicuramenteal polline che può insorgere a qualsiasi età, anche se più frequentemente durante quella scolare e l’adolescenza, e che trova spazio in quei soggetti in cui c’è predisposizione genetica quindi legata al fatto che i genitori siano o meno soggetti allergici (la percentuale sale se si tratta di un genitore o due). Tra le principali piante responsabili di ...