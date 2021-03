La stagione irripetibile dei concerti al Castello di Solza

(Di venerdì 26 marzo 2021) Lì dove nacque Bartolomeo Colleoni. Per un paio di stagioni, ci furono dueogni sabato sera. Una sala bar, separata dalla sala concerto (così, niente casino). E un luogo magico dove la musica diventava un modo per riconoscersi

Advertising

EpyAle : @jocolddd @Federico_FLC @romeoagresti @GoalItalia Quella Juve fece 95 punti, NOVANTACINQUE. Quanti ne doveva fare p… - annapaolasanna : @TognazziR In una stagione irripetibile, uno dei più grandi. - quemadator221 : @spicciar Mamma mia cosa hai tirato fuori...che grande artista, di una grande stagione irripetibile. Luglio, Agosto, settembre nero - AleAnelli1 : @totofaz Ma il goal di Muntari ha un bel peso in quella stagione. E quello che ha fatto con la juve è irripetibile.… - leliocamilleri : Uno dei grandi attori italiani, protagonista di una stagione irripetibile, nasceva cento anni fa. Consiglierei a tu… -

Ultime Notizie dalla rete : stagione irripetibile

TarantoBuonaSera.it

Pressoché, il traguardo delle sole 9 reti in 38 partite subite dalla Reggiana nella1970/1971 , di cui 4 in trasferta, con ben 29 partite su 38 partite con la porta inviolata. ...E a venire in primo piano è la necessità di comprendere quanto vi sia di specifico e... In Germania occidentale, tuttavia, l'Autonomia conobbe anche una sua seconda (e diversa)...Era nato a Castellaneta. La sua è, davvero, una storia che merita di essere raccontata, specie ora che non c’è più. Sante Notarnicola è morto a 82 anni a Bologna. Bandito e poeta, lo hanno definito: m ...L'ex manager della Benetton, Flavio Briatore, ha dedicato un video commovente che vede Schumacher campione del mondo nel lontano 1995 ...