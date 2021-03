La Serie A a 29.90 euro: quel prezzo consigliato già scritto nel bando (Di venerdì 26 marzo 2021) All'interno del bando per i diritti TV la Lega indicava già 29.90 euro come prezzo massimo, ma anche prezzo suggerito, per il pacchetto calcio in streaming. DAZN potrà fare la sua offerta, ma non potrà allontanarsi troppo dall'indicazione data dalla Lega per tenere alta la reputazione del calcio.... Leggi su dday (Di venerdì 26 marzo 2021) All'interno delper i diritti TV la Lega indicava già 29.90comemassimo, ma anchesuggerito, per il pacchetto calcio in streaming. DAZN potrà fare la sua offerta, ma non potrà allontanarsi troppo dall'indicazione data dalla Lega per tenere alta la reputazione del calcio....

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TAMPONI PROCURA FIGC CHIEDE 200MILA EURO DI MULTA PER LA LAZIO 13 MESI DI INIBIZIONE PER LOTITO, 16 MESI… - SkySport : ULTIM'ORA TAMPONI SENTENZA FIGC, LAZIO: 7 MESI DI INIBIZIONE A LOTITO 12 AI DUE MEDICI, 150MILA EURO DI MULTA AL CL… - repubblica : ?? Calcio, caso tamponi Lazio: la procura della Figc chiede 13 mesi e 10 giorni di inibizione per Lotito e 200mila e… - Sberl1983 : RT @Digital_Day: Nel bando di gara la Lega aveva già scritto quanto deve costare la Serie A in streaing - PaoloJ_123 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TAMPONI SENTENZA FIGC, LAZIO: 7 MESI DI INIBIZIONE A LOTITO 12 AI DUE MEDICI, 150MILA EURO DI MULTA AL CLUB ?? http… -