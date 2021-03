La sconfitta di Sky è figlia di una strategia aziendale | il calcio italiano porta più costi che ricavi

(Di venerdì 26 marzo 2021) È certamente una giornata storica per il. Sky ha perso l’esclusiva dei diritti tv della Serie A. Un colpo quasi ferale per un’emittente che in Italia ha fatto delil proprio core business. La Serie A se l’è aggiudicata Dazn che è sbarcata da noi tre stagioni fa, con un esordio non proprio felice dal punto di vista tecnologico. E che adesso, alla quarta stagione, avrà sulle spalle la responsabilità di trasmettere in esclusiva ogni giornata sette partite su dieci. Più altre tre in co-esclusiva. 840 milioni a stagione, per tre stagioni. Una cifra totale di due miliardi e mezzo di euro. Sono tanti gli aspetti che andrebbero sviscerati. A noi preme concentrarci soprattutto su uno di essi: ladi Sky. Che a nostro avviso è fondamentalmente figlio di una...

... Dazn proporrà quindi tutte le 380 partite in calendario ,evidentementene mantiene tre per turno quindi in totale 114 incontri. In teoria si preannuncia una serie A con le dieci ...... 1 pareggio e 2 sconfitte; ha segnato 5 reti e ne ha subito 5; viene dallacasalinga ... La gara verrà trasmessa anche suPrimafila (canale 254 satellite). Le probabili formazioni di ...Gli americani di ComCast ridurranno la struttura, quindi i costi. Puntano a un mercato più di nicchia, a clienti col doppio abbonamento ...La Serie A tutta su Dazn (con l’appoggio di Tim ). Il campionato non più sulla pay-tv satellitare ma su una app in streaming: è la rivoluzione del pallone in tv. Dall’inizio della prossima stagione, c ...