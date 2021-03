La riapertura delle scuole nel Lazio potrebbe slittare a martedì 30 marzo

(Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Potrebbe slittare a martedì l’apertura delle scuole prevista nel Lazio. Il Dpcm del governo, infatti, indica per il cambio di colore la necessità che siano trascorsi 15 giorni. Quindi, a quanto si apprende, salvo nuove decisioni del ministero della Salute e basandosi in maniera letterale sul testo governativo, il cambio di colore delle Regioni dovrebbe scattare martedì e non lunedì. Di conseguenza anche gli asili nido, le materne, le elementari e le medie della regione Lazio potrebbero aprire in presenza martedì 30 marzo.

Advertising

lucianonobili : Trasparenza sui dati, spinta massima sulle vaccinazioni, riapertura scuola primaria e infanzia dopo Pasqua, pianifi… - pdnetwork : Il piano #vaccini e la possibile riapertura delle scuole, la situazione di emergenza della #sanità in #Lombardia e… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Stop alla riapertura di bar e ristoranti dopo Pasqua. #DPCM - M5Giulia : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA Stop alla riapertura di bar e ristoranti dopo Pasqua. #DPCM - LinaVadal : RT @fanpage: ?? ULTIM'ORA Stop alla riapertura di bar e ristoranti dopo Pasqua. #DPCM -

Ultime Notizie dalla rete : riapertura delle

Immaginiamoci di eseguire i tamponi rapidi, al rientro a scuola dopo Pasqua, sui 2,3 milioni di scolarielementari. E di volere ripetere questa operazione ogni settimana (od ogni due) per ...Scuole Lascuole anche in fascia rossa sembra essere la sola novità 'certa' al momento sul tavolo del governo. Dopo Pasqua infatti, con il nuovo decreto che a cui si sta lavorando in ...Ebbene sì, pare che dopo Pasqua si vada verso la riapertura delle scuole di tutta Italia. Non è semplice dire, per ora, se si tratti soltanto dell’ennesimo episodio dell’orm ...Tornare in classe, dopo Pasqua, con lo zaino sulle spalle e il certificato del tampone negativo nella tasca. La Scuola si prepara a tornare in presenza, dove possibile, e lo fa alzando le misure ...