La Regione Campania compra il vaccino russo Sputnik. C'è l'accordo (Di venerdì 26 marzo 2021) Se il presidente Draghi ha sferzato le Regioni, puntando il dito contro un sistema in cui ognuno va per sé e che invece dovrebbe essere il più possibile accentrato, dalla Campania giugne la notizia di un accordo fra la Regione ed il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) per l'acquisto del vaccino russo Sputnik V. Soresa, società della Regione Campania che svolge il ruolo di centrale degli acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale, ha affidato all'operatore economico Human Vaccine, rappresentato dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), la fornitura del vaccino anti coronavirus. Il contratto e la conseguente fornitura sono subordinati al sì di Ema e Aifa al ...

