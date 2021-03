La Regione Campania acquisterà il vaccino russo Sputnik (Di venerdì 26 marzo 2021) NAPOLI – La Regione Campania acquisterà il vaccino russo Sputnik. La notizia, anticipata dall’edizione locale del quotidiano La Repubblica, viene confermata da un atto firmato dal dg di Soresa Mauro Ferrara. Nella determinazione si affida all’operatore economico Human Vaccine, rappresentato dalla RDIF Corporate Center Limited Liability Company, il fondo sovrano russo che commercializzerà Sputnik. Nell’atto si precisa che l’efficacia del contratto resta condizionata alle autorizzazioni dell’Ema e dell’Aifa. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) NAPOLI – La Regione Campania acquisterà il vaccino russo Sputnik. La notizia, anticipata dall’edizione locale del quotidiano La Repubblica, viene confermata da un atto firmato dal dg di Soresa Mauro Ferrara. Nella determinazione si affida all’operatore economico Human Vaccine, rappresentato dalla RDIF Corporate Center Limited Liability Company, il fondo sovrano russo che commercializzerà Sputnik. Nell’atto si precisa che l’efficacia del contratto resta condizionata alle autorizzazioni dell’Ema e dell’Aifa.

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - petergomezblog : Vaccini, ogni Regione ha il suo piano: nel Lazio e in Campania si corre già con gli over 70, Lombardia e Toscana in… - 87Fulvio : RT @ultimenotizie: La Regione #Campania acquisterà il vaccino anti Covid russo #SputnikV. Il contratto e la conseguente fornitura sono subo… - Aidaalconfine : RT @morrigan_70: @vitcastagna Sentendo i dati sulla velocità dei vaccini fascia 75- over 90 in regioni tipo Lazio e Campania anche la regio… - zazoomblog : Campania arriva il vaccino Sputnik: chiuso l’accordo tra Regione e i russi - #Campania #arriva #vaccino #Sputnik: -