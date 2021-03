La protesta dei tassisti | centinaia di auto bianche sfilano a suon di clacson | video

(Di venerdì 26 marzo 2021) Un lungo corteo di taxi ha preso il via questa mattina da diverse città italiane, sfilando adiper manifestare contro le misure del governo Draghi. Ilamentano la mancanza dei ristori, nonostante i continui solleciti ed un anno fiscale in bianco. Quella deiè solo una delle tante manifestazioni diche sono andate in scena oggi in tutta Italia: nel pomeriggio, anche i commercianti e i docenti si sono uniti ai cori dicontro le limitazioni introdotte per cercare di contenere la diffusione del Coronavirus. Guarda tutti iBerlino Polizia ManifestantiLockdown NoneGori BergamoManifestazione NoneManifestantiDpcm Zona ...

Oggi la protesta dei Rider, appello a non fare 'acquisti delivery' - Ad #Olgiate è stato chiuso un centro vaccinale. Insieme ai sindaci dei paesi vicini, Calco, Brivio, Airuno - No Delivery Day, la protesta dei rider: 'Chiediamo tutele e garanzie'

... si sono trovati al centro della Citta, bloccandola, per manifestare sia contro i DPCM ed i mancati rimborsi, si contro il sindaco Nardella che, non contentodisastri già portati dalle misure ......- Sabato 27 marzo lo store di Brindisi di Citymoda sarà aperto come forma dirispetto alle chiusure nei fine settimana imposte dal Governo alle attività commerciali presenti all'interno..."La Francia - commenta - non varerà mai una legge per l'obbligo di vaccinazione e se accadesse tanti miei colleghi si metterebbero in malattia per protesta". La percentuale dei NoVax, spiega, è meno ...Nuova giornata di protesta nel Guilcier. Il Comitato civico per l'ospedale Delogu bene comune domani scende di nuovo in piazza. A Ghilarza sarà ancora una volta viale Antonio Carta ad ospitare dalle 9 ...