La promessa di Draghi | ' Il governo interverrà sugli operatori sanitari non vaccinati contro il Covid'

(Di venerdì 26 marzo 2021) Durante la conferenza stampa di questo pomeriggio da Palazzo Chigi, Marioha parlato ad ampio raggio di quello che è stato il Consiglio Europeo di ieri, in cui lo stesso, come mai nessun ...

ha anche sollevato il caso dei sanitari che hanno deciso di non vaccinarsi per scelta, alludendo che a breve ci sarà un decreto legge per punire tali soggetti ed obbligare tutto il personale ...Ma dovein modo asciutto e pungente ha inciso direttamente è il 'côté' politico - ... La trasparenza, infatti, si sostanzierà in dati, numeri e fatti che saranno posti di fronte ...Le parole del ministro, appoggiate e rinforzate dal segretario leghista Salvini, hanno già avuto una risposta netta da parte di Draghi durante la conferenza ... "Bisognerà vedere come evolve il virus, ...Il premier ha parlato alla conferenza stampa di Palazzo Chigi: "L'Italia è pronta a fare da sola se l'Europa non darà segnali di svolta".