La Premier League studia un piano per migliorare il VAR (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo una stagione non priva di episodi controversi, il calcio inglese vuole correre ai ripari. Come riportato dal Times, gli arbitri della FA hanno informato i club della Premier League che elaboreranno un piano per “modificare e migliorare” il sistema del VAR per le prossime stagioni. Gli arbitri hanno presentato l’idea durante il meeting dei L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo una stagione non priva di episodi controversi, il calcio inglese vuole correre ai ripari. Come riportato dal Times, gli arbitri della FA hanno informato i club dellache elaboreranno unper “modificare e” il sistema del VAR per le prossime stagioni. Gli arbitri hanno presentato l’idea durante il meeting dei L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La Premier League studia un piano per migliorare il VAR: Dopo una stagione non priva di episod… - ndl00 : RT @SkySport: Paolo Di Canio e quel gol al Wimbledon: 21 anni fa era 'Time of perfection'. VIDEO - SkySport : Paolo Di Canio e quel gol al Wimbledon: 21 anni fa era 'Time of perfection'. VIDEO - passionepremier : Fratello e sorella in nazionale: il record dei James in Inghilterra - napolista : La #PremierLeague verso lo slittamento del mercato estivo di una settimana L’assemblea dei club ha deciso di accog… -