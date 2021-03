La Premier League fa slittare in avanti il mercato estivo (Di venerdì 26 marzo 2021) L’incontro dei club di Premier League, tenutosi giovedì 25 marzo, potrebbe aver dato i suoi frutti. Come riporta il Daily Mail, la proposta del Chelsea di prolungare di una settimana il calciomercato estivo è stata accolta positivamente dai club presenti nell’assemblea. L’idea, emersa questo ottobre, non modificherebbe la lunghezza complessiva del calciomercato. La proposta è L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) L’incontro dei club di, tenutosi giovedì 25 marzo, potrebbe aver dato i suoi frutti. Come riporta il Daily Mail, la proposta del Chelsea di prolungare di una settimana il calcioè stata accolta positivamente dai club presenti nell’assemblea. L’idea, emersa questo ottobre, non modificherebbe la lunghezza complessiva del calcio. La proposta è L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : La #PremierLeague fa slittare in avanti il mercato estivo - DARIOBIONDI2 : #ramsey a fine stagione lascerà la #Juventus, il gallese sta valutando la risoluzione contrattuale con la #Juve per… - FiorentinaUno : LA NAZIONE, Kouame piace in Premier League, subito pronto il sostituto - - MCalcioNews : #Fiorentina, #Kouamé verso la #PremierLeague: #Wolverhampton in pole - sportli26181512 : #Governance #Notizie La Premier League fa slittare in avanti il mercato estivo: L’incontro dei club di Premier Leag… -