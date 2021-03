La nuova PostePay Green è biodegradabile (Di venerdì 26 marzo 2021) La nuova PostePay Green è realizzata in materiale biodegradabile e offre nuove funzioni per i ragazzi e i loro genitori, dal “parental control” alla “paghetta” E’ disponibile presso tutti i 12.800 uffici postali la nuova carta di pagamento ricaricabile PostePay Green, realizzata in collaborazione con Visa, dedicata ai ragazzi da 10 a 17 anni e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 26 marzo 2021) Laè realizzata in materialee offre nuove funzioni per i ragazzi e i loro genitori, dal “parental control” alla “paghetta” E’ disponibile presso tutti i 12.800 uffici postali lacarta di pagamento ricaricabile, realizzata in collaborazione con Visa, dedicata ai ragazzi da 10 a 17 anni e… L'articolo Corriere Nazionale.

