La moglie di Cala Cimenti: "Volevo solo morire con lui, sotto la neve" (Di venerdì 26 marzo 2021) “Io non sono arrabbiata con lui, con la neve, con la montagna. solo avrei voluto più tempo, avrei voluto quel bambino, avrei voluto il viaggio già pagato per la Patagonia, a novembre. Ho sempre messo in conto che potesse morire ma non adesso, non così, non qui. Avevamo ancora delle cose da fare”: sono queste le parole di Erika, la moglie di Carlalberto Cimenti, l’alpinista dei record morto sotto una valanga l?8 febbraio scorso insieme all’amico Patrick Negro lungo i pendii della Cima del Bosco, nel suo Piemonte (a Sauze di Cesana). Al Corriere della Sera, la donna esprime tutto il suo dolore: “Che cosa paradossale. È morto qui, nel parco giochi di casa sua, con tutte le cose pericolose che ha fatto in giro per il mondo...”. “Cala viveva come se non ci fosse tempo. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) “Io non sono arrabbiata con lui, con la, con la montagna.avrei voluto più tempo, avrei voluto quel bambino, avrei voluto il viaggio già pagato per la Patagonia, a novembre. Ho sempre messo in conto che potessema non adesso, non così, non qui. Avevamo ancora delle cose da fare”: sono queste le parole di Erika, ladi Carlalberto, l’alpinista dei record mortouna valanga l?8 febbraio scorso insieme all’amico Patrick Negro lungo i pendii della Cima del Bosco, nel suo Piemonte (a Sauze di Cesana). Al Corriere della Sera, la donna esprime tutto il suo dolore: “Che cosa paradossale. È morto qui, nel parco giochi di casa sua, con tutte le cose pericolose che ha fatto in giro per il mondo...”. “viveva come se non ci fosse tempo. ...

