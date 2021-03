(Di venerdì 26 marzo 2021) Bentornata Formula Uno. Con le prove libere del Gran Premio del Bahrain prende il via ufficialmente la stagione 2021: un campionato che si preannuncia diverso rispetto al solito monopolio della. Perché stavolta Maxha intenzioni serissime come confermano i primi centoventi minuti del 2021: l’olandese della Red Bull firma il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione e costringe Hamilton e Bottas ad inseguire. Larisponde presente: sia sul giro veloce che sul passo la gara la scuderia di Maranello è apparsa sicuramente più pimpante rispetto allo scorso anno. I RISULTATI DELLA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE I RISULTATI DELLA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE VADO AL MAX – Ledue sessioni di libere dell’anno sono state intense: vuoi per l’accorciamento da 90 a 60 minuti di ...

Advertising

sportface2016 : IL COMMENTO - Max #Verstappen ha intenzioni serissime. La #Mercedes, al momento, insegue. E la #Ferrari...… - sportface2016 : Max #Verstappen davanti a tutti. #Mercedes insegue, bene la #Ferrari. I risultati e la classifica delle prime prove… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes insegue

C'è Hamilton chel'ottavo titolo. Verstappen che prova a rubarglielo. Bottas che racconta di non digerire più ... Norris e Ricciardo che finalmente si godranno i cavalli di un motore. Un ...Olivier Pla è in terza posizione con l'Acura ARX - 05 #60 di Meyer Shank Racing,invece ...Da segnalare un incidente alla fine della quarta ora per la Lamborghini di Franck Perera e la...IL COMMENTO - Prime prove libere dell'anno. In Bahrain la Mercedes insegue Verstappen. E la Ferrari può lottare per le prime cinque posizioni ...Lewis tira le somme dopo il venerdì di prove libere e da Red Bull ha avuto le conferme che Mercedes si aspettava: veloce anche se meno del previsto. La W12 deve progredire ancora parecchio a sentire B ...