“La Mercedes è inguidabile” Valtteri Bottas lancia l’allarme | degrado eccessivo delle gomme Ma Hamilton…

(Di venerdì 26 marzo 2021)si è duramente lamentato con il suo muretto durante le prove libere 2 del GP di Bahrain 2021, prima tappa del Mondiale F1. Il finlandese, quinto al termine della sessione con un ritardo di 0.371 da Max Verstappen (dopo che nella FP1 era stato secondo), ha palesato diverse criticità al volante dellae dopo l’inverno non ha ritrovato quella macchina che era abituata a dominare nella massima categoria automobilistica.non ha nascosto il suo disappunto e, durante un team radio nella parte conclusiva dell’ora di tempo a disposizione, ha sonoramente urlato: “La macchina è”. Parole durissime, che in casanon sono mai stati abituati a sentire nelle ultime sette stagioni, visto che hanno sempre dominato senza ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes inguidabile

... più in difficoltà invece Valtteri Bottas, che si è lamentato di un feeling "orribile" durante il long run, per poi definirie a fine simulazione "" la sua. In generale il degrado ...Dall'altra parte occhio però alla chiusura polemica di Bottas che si è lamentato molto del rendimento dellaW12 con commenti come 'Il feeling è terribile' e 'E'' rivolti ai box ...Il finlandese ha chiuso le FP2 con il quinto tempo alle spalle anche della Ferrari di Sainz ed ha lasciato tutti spiazzati quando ha parlato di una Mercedes W12 inguidabile in alcuni momenti.Lewis tira le somme dopo il venerdì di prove libere e da Red Bull ha avuto le conferme che Mercedes si aspettava: veloce anche se meno del previsto. La W12 deve progredire ancora parecchio a sentire B ...