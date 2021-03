La Meloni si schiera dalla parte del vincitore del GF VIP | Gravi insulti

Advertising

talismanogiada : RT @Cassio39592131: Sta merdaccia del movimento che fa? si schiera con la meloni? se segui i soldi diceva Falcone trovi la mafia! #control… - spigolonotturno : @mantegazziani Faccio parte di quella schiera che considera gli esseri umani tutti uguali e che li difende da chi,… - TAL77SVAD : RT @Cassio39592131: Sta merdaccia del movimento che fa? si schiera con la meloni? se segui i soldi diceva Falcone trovi la mafia! #control… - MarceVann : RT @Cassio39592131: Sta merdaccia del movimento che fa? si schiera con la meloni? se segui i soldi diceva Falcone trovi la mafia! #control… - BiagioSiracusa : RT @Cassio39592131: Sta merdaccia del movimento che fa? si schiera con la meloni? se segui i soldi diceva Falcone trovi la mafia! #control… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni schiera

Sputnik Italia

Piccolo passettino in avanti per Fratelli d'Italia : il partito di Giorgiaè al 17,1%, +0,1% ... Un italiano su due però sial fianco di Az: per il 49,7% il vaccino sta subendo una ...I candidati stanno ancora ben coperti, ma il 'partito dei sindaci del Nord'- oltre al ... la golden share per il Campidoglio spetta al partito di Giorgia, quella per il sindaco di ...“Ancora troppe ombre sulla vicenda della gara regionale del trasporto pubblico. Giani valuti se annullare la gara”Firenze: “Aleggiano ancora troppe ombre sulla vicenda della gara regionale del traspor ...“Aleggiano ancora troppe ombre sulla vicenda della gara regionale del trasporto pubblico locale. Giani sospenda e valuti se annullare la gara”. E’ quanto chiedono il coordinatore regionale Fabrizio Ro ...