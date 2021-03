La mamma del calciatore morto | Mi ha detto | ' Ma' | torno presto da te' Ma non l' ho visto più

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Quella sera prima dell’incidente mi hache non tornava a cena. Io ho fatto un po’ i capricci e lui mi ha risposto: ‘Non ti preoccupare mà non faccio tardi anche perché non si può,da te’, ma non l’ho più. Mi hanno strappato via il cuore”. Parla così, al Messaggero, Michela, ladi Daniel Guerini, 19 anni, trequartista nella Primavera della Lazio,sul colpo in un terribile incidente sulla Palmiro Togliatti. “La vita mi ha messo di fronte tante prove - prosegue la signora Michela - ma non credevo mai mi togliesse un figlio”. Ieri nella sua cameretta, dove ci sono le foto che raccontano i sogni di un ragazzo, sembrava quasi stesse aspettando ancora di vederlo varcare la soglia da un momento all’altro dopo gli allenamenti: “Mà che mangiamo? Ho una ...