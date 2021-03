La Juventus su Aguero: i bianconeri fiutano l’affare, l’argentino si libera a giugno (Di venerdì 26 marzo 2021) Aguero si candida ad essere il pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato, sull’argentino si è messa in fila anche la Juventus. Il Kun è in scadenza di contratto a giugno e con il Manchester City non esistono i margini per raggiungere l’accordo per il rinnovo del contratto, le trattative si sono infatti interrotte. L’ultima stagione è stata sfortunata a causa di qualche problema fisico, ma il valore del calciatore non è assolutamente in discussione. L’acquisto di Aguero può rappresentare un affare dal punto di vista tecnico ma anche economico, per questo motivo sono già tanti i club che hanno chiesto informazioni. Calciomercato, dalla Spagna: “la Juventus ha preso Aouar” La Juventus su Aguero Foto di Martin Rickett / AnsaLe squadre europee ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 marzo 2021)si candida ad essere il pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato, sulsi è messa in fila anche la. Il Kun è in scadenza di contratto ae con il Manchester City non esistono i margini per raggiungere l’accordo per il rinnovo del contratto, le trattative si sono infatti interrotte. L’ultima stagione è stata sfortunata a causa di qualche problema fisico, ma il valore del calciatore non è assolutamente in discussione. L’acquisto dipuò rappresentare un affare dal punto di vista tecnico ma anche economico, per questo motivo sono già tanti i club che hanno chiesto informazioni. Calciomercato, dalla Spagna: “laha preso Aouar” LasuFoto di Martin Rickett / AnsaLe squadre europee ...

