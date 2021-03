La Germania mette il Recovery in freezer. Ed è una seccatura per l'Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) Anche se era lecito aspettarselo la portata politica della decisione non va presa sotto gamba. La Corte Costituzionale della Germania ha bloccato il Recovery Fund ordinando al presidente federale Frank-Walter Steinmeier di non ratificare la legge appena approvata dai due rami del Parlamento tedesco sulle nuove “Risorse Proprie” prima che si sia pronunciata sui ricorsi legali volti ad impedirne l’entrata in vigore. I ricorrenti capeggiati dall’ex leader dell’Afd Bernd Lucke e sostenuti dalle firme di 2280 cittadini sostengono che i 750 miliardi del fondo europeo integrano una “condivisione del debito” a livello comunitario illegale rischiando di esporre il Paese a “rischi finanziari incalcolabili”. Al di là delle motivazioni addotte, l’intervento a gamba tesa dei giudici di Karlsruhe rischia di ritardare, si spera per poco, il via libera ai fondi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Anche se era lecito aspettarselo la portata politica della decisione non va presa sotto gamba. La Corte Costituzionale dellaha bloccato ilFund ordinando al presidente federale Frank-Walter Steinmeier di non ratificare la legge appena approvata dai due rami del Parlamento tedesco sulle nuove “Risorse Proprie” prima che si sia pronunciata sui ricorsi legali volti ad impedirne l’entrata in vigore. I ricorrenti capeggiati dall’ex leader dell’Afd Bernd Lucke e sostenuti dalle firme di 2280 cittadini sostengono che i 750 miliardi del fondo europeo integrano una “condivisione del debito” a livello comunitario illegale rischiando di esporre il Paese a “rischi finanziari incalcolabili”. Al di là delle motivazioni addotte, l’intervento a gamba tesa dei giudici di Karlsruhe rischia di ritardare, si spera per poco, il via libera ai fondi ...

