La fabbrica della neve, la trama del film in onda venerdì 26 marzo su Giallo (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ispettore Gently – La fabbrica della neve trama dell’episodio in onda venerdì 26 marzo alle 21:10 su Giallo. venerdì 26 marzo 2021 sul canale Giallo (canale 38 del digitale terrestre) andrà in onda il film tv Giallo La fabbrica della neve” parte della serie britannica per la televisione dal titolo “L’ispettore Gently” (Inspector George Gently in inglese), tratta dai romanzi di Alan Hunter. Creato per la televisione britannica, il film tv è diretto da Roger Goldby. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su Giallo. Il ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 marzo 2021) L’ispettore Gently – Ladell’episodio in26alle 21:10 su262021 sul canale(canale 38 del digitale terrestre) andrà iniltvLa” parteserie britannica per la televisione dal titolo “L’ispettore Gently” (Inspector George Gently in inglese), tratta dai romanzi di Alan Hunter. Creato per la televisione britannica, iltv è diretto da Roger Goldby. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su. Il ...

Advertising

eziomauro : Covid, in Veneto la prima fabbrica che vaccina gli anziani: aperto l'impianto storico della Marzotto - beretta_gio : RT @inca_sinato: Stufo ogni giorno di essere chiamato a lavoro il “cappone della fabbrica”, il ragazzo che:“ lo prendi o lo dai?” Il ragazz… - paradisocomment : RT @tangledrosess: comunque il livello di IDIOZIA dell’avere una fabbrica in fallimento, in cui lavorano delle PERSONE, e pensare che sia p… - DuomodiMilano : ? Queste poche righe rivelano la creatività della Fabbrica e il suo impegno nel panorama culturale milanese! Il gra… - patriziasugar2 : RT @Dante_Aligheri: Un uovo pasquale da record dedicato, a 700 anni dalla sua morte, a Dante Alighieri ritratto, con i versi della Divina C… -