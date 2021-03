La Ducati vola a Losail nel primo giorno di libere | prove di feeling per Valentino Rossi

(Di venerdì 26 marzo 2021) Laneldi. Jack Miller dopo il terzo posto della mattinata è il più veloce anche nel tardo pomeriggio, ma è un vero e proprio terzetto in Desmosedici in Qatar. Può sorridere la scuderia di Borgo Panigale, che oltre all’australiano piazza anche un ottimo Pecco Bagnaia e il sempre pronto Johann Zarco in quella che è la prima fila virtuale dopo le prime due sessioni del venerdì. La prova dei fatti sarà nelle qualifiche di domani, ma chi ben comincia è a metà dell’opera. Aveva cominciato bene, molto bene, anche Franco Morbidelli, che con la Yamaha ufficiale, pur essendo ancora un pilota Petronas, aveva stampato il miglior crono nella prima sessione. E mentre l’italobrasiliano va a gonfie vele,...

La Ducati vola a Losail nel primo giorno di libere. Jack Miller dopo il terzo posto della mattinata è il più veloce anche nel tardo pomeriggio, ma è un vero e proprio terzetto in Desmosedici in Qatar.Losail si conferma una pista molto favorevole alle Ducati che hanno chiuso davanti a tutti il venerdì del GP Qatar. A far segnare il miglior tempo è stato l’australiano Jack Miller che ha fermato il c ...