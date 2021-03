La dieta antinfiammatoria | il sistema Zona può aiutarti a spegnere l’infiammazione

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’evoluzione delle nostre diete, ricche di acidi grassi omega-6 e carboidrati raffinati e povere di fibre fermentabili, ha portato a una tempesta nutrizionale perfetta caratterizzata da una forma di infiammazione detta “silente” che, a differenza delle forme note di infiammazione che producono sintomi facilmente riconoscibili, non dà sintomi fino a quando non appariranno malattie croniche. Un po’ di infiammazione è comunque naturale e serve al nostro corpo, ma se diventa troppa siamo suscettibili agli attacchi esterni di virus e batteri. Va dunque tenuta entro livelli ottimali, e questo è possibile attraverso la scelta e la combinazione degli alimenti che ogni giorno portiamo sulle nostre tavole. Ne è convinto il dott. Barry Sears, Ph.D., Presidente dell’Inflammation Research Foundation, considerato tra i massimi esperti nel campo del controllo, tramite l’alimentazione, delle risposte ...

