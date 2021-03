La Corte costituzionale tedesca blocca la ratifica del Recovery fund (Di venerdì 26 marzo 2021) Il presidente federale non potrà firmare il provvedimento fino alla sentenza, chiesta con procedura d’urgenza dall’economista Bernd Lucke, protagonista anche di precedenti ricorsi Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 marzo 2021) Il presidente federale non potrà firmare il provvedimento fino alla sentenza, chiesta con procedura d’urgenza dall’economista Bernd Lucke, protagonista anche di precedenti ricorsi

Advertising

giannipittella : La vicenda della corte costituzionale tedesca, che ha sospeso la ratifica del Next Generation EU, dimostra quanto s… - repubblica : Recovery fund, la doccia fredda dalla Corte costituzionale tedesca. Approvazione in discussione, si passa dal verde… - fioridypesco : RT @claudio_2022: La Corte costituzionale tedesca blocca la ratifica del Recovery fund. - Barbara68545184 : RT @Corriere: Il Recovery Plan torna a rischio in Germania. La Corte Costituzionale blocca il piano Ue - DanielaColi2 : RT @Corriere: Il Recovery Plan torna a rischio in Germania. La Corte Costituzionale blocca il piano Ue -