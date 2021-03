La Cina accusa gli Usa di violazione dei diritti umani. E sull’Italia… (Di venerdì 26 marzo 2021) Mercoledì lo State Council Information Office (SCIO) cinese, noto anche come Ufficio Centrale di Propaganda Estera, ha pubblicato un rapporto di diciotto pagine sulle violazioni dei diritti umani degli Stati Uniti d’America nel 2020. Il documento, annunciato a inizio marzo, è comparso a due giorni di distanza dall’imposizione coordinata di sanzioni da parte degli Usa e altri Paesi occidentali, incentrate sugli abusi in materia di diritti umani. “Gli Usa, che si sono sempre considerati eccezionali e superiori, hanno visto la propria situazione epidemica sfuggirgli di mano, accompagnata da disordine politico, conflitti inter-etnici, e divisione sociale che si sono aggiunti alle violazioni di diritti umani nel Paese, la cosiddetta ‘città sulla collina’ e ‘faro della democrazia’”, annuncia ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 marzo 2021) Mercoledì lo State Council Information Office (SCIO) cinese, noto anche come Ufficio Centrale di Propaganda Estera, ha pubblicato un rapporto di diciotto pagine sulle violazioni deidegli Stati Uniti d’America nel 2020. Il documento, annunciato a inizio marzo, è comparso a due giorni di distanza dall’imposizione coordinata di sanzioni da parte degli Usa e altri Paesi occidentali, incentrate sugli abusi in materia di. “Gli Usa, che si sono sempre considerati eccezionali e superiori, hanno visto la propria situazione epidemica sfuggirgli di mano, accompagnata da disordine politico, conflitti inter-etnici, e divisione sociale che si sono aggiunti alle violazioni dinel Paese, la cosiddetta ‘città sulla collina’ e ‘faro della democrazia’”, annuncia ...

