La Campania si compra Sputnik. Ma Zaia fu messo alla gogna per avere proposto la stessa cosa (Di venerdì 26 marzo 2021) La Regione Campania acquisterà il vaccino anti Covid russo Sputnik. Soresa, società della Regione Campania che svolge il ruolo di centrale degli acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale, ha affidato all’operatore economico Human Vaccine, rappresentato dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), la fornitura del vaccino anti Covid-19. La fornitura alla Campania arriverà se ci sarà il sì di Ema a Sputnik Il contratto e la conseguente fornitura sono subordinati al sì di Ema e Aifa al vaccino russo. La determina dirigenziale è stata firmata due giorni fa dal direttore generale di Soresa, Michele Ferrara, e chiude una procedura iniziata lo scorso 2 marzo, quando la Giunta regionale della Campania ha demandato a Soresa “ogni ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) La Regioneacquisterà il vaccino anti Covid russo. Soresa, società della Regioneche svolge il ruolo di centrale degli acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale, ha affidato all’operatore economico Human Vaccine, rappresentato dal Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), la fornitura del vaccino anti Covid-19. La fornituraarriverà se ci sarà il sì di Ema aIl contratto e la conseguente fornitura sono subordinati al sì di Ema e Aifa al vaccino russo. La determina dirigenziale è stata firmata due giorni fa dal direttore generale di Soresa, Michele Ferrara, e chiude una procedura iniziata lo scorso 2 marzo, quando la Giunta regionale dellaha demandato a Soresa “ogni ...

