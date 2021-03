(Di venerdì 26 marzo 2021)V sbarca in. La regione di Vincenzo Deapre le porte alanti Covid-19 russo. Soresa, società della regione che gestisce l’acquisto dei prodotti destinati alla sanità regionale, ha chiuso un accordo con Human Vaccine, operatore economico che rappresenta il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), che gestisce la fornitura delmade in. La delibera dirigenziale, scrive Repubblica, è stata firmata due giorni fa dal direttore generale di Soresa Michele Ferrara al termine di una procedura che ha avuto inizio lo scorso 2 marzo. Allora De, che già a dicembre si è fatto inoculare ilamericano Pfizer “per dare l’esempio”, aveva scritto a Soresa una lettera chiedendo di “acquisire, con la massima ...

Advertising

formichenews : La Campania di Russia. De Luca prenota il vaccino #Sputnik L'atticolo di Mattia Soldi - TytoAlb82433730 : RT @noitre32: La Campania ha chiuso un contratto con la Russia x lo Sputnik. ?? E la Lombardia dorme? ???? - arwen0506 : RT @noitre32: La Campania ha chiuso un contratto con la Russia x lo Sputnik. ?? E la Lombardia dorme? ???? - 19484893 : RT @noitre32: La Campania ha chiuso un contratto con la Russia x lo Sputnik. ?? E la Lombardia dorme? ???? - corra_franco : RT @noitre32: La Campania ha chiuso un contratto con la Russia x lo Sputnik. ?? E la Lombardia dorme? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Russia

Accordo tra, a Napoli i vaccini Sputnik: si attende ok di Ema e Aifa Detto - fatto. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca , avrebbe già prenotato importanti ...Mosca, 26 mar 12:28 - Laha firmato un accordo per l'acquisto del vaccino russo Sputnik V. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Tass" Paolo Russo,...La Campania ha anticipato le mosse del governo italiano e ha stretto un accordo per il vaccino russo Sputnik. La Regione ha firmato un contratto con la Human Vaccine, società che rappresenta la “RDIF ...La Campania ha firmato un accordo per l'acquisto del vaccino russo Sputnik V. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Tass" Paolo ...