La Campania di De Luca compra il vaccino Sputnik | contratto chiuso con il fondo russo

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ilè giàe ora si aspetta solo l’ok di Ema e Aifa per l’utilizzo: lasi porta avanti e chiude l’accordo per il. Soresa, società della Regioneche svolge il ruolo di centrale degli acquisti dei prodotti destinati alle aziende del sistema sanitario regionale, ha affidato all’operatore economico Human Vaccine, rappresentato dalper gli investimenti diretti (Rdif), la fornitura delanti Covid-19. La decisione era stata anticipata dal presidente di Regione Vincenzo De. L’efficacia delresta comunque “sospensivamente condizionata al conseguimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori (Ema e Aifa)”. Il ...

...a Soresa 'ogni adempimento attuativo' per 'la verifica della possibilità di acquisire sul mercato dosi vaccinali ulteriori rispetto a quelle disponibili per il territorio regionale della'. La Regione Campania acquisterà il vaccino anti Covid russo Sputnik. Soresa, società della Regione Campania che svolge il ruolo di centrale degli acquisti dei prodotti destinati alle aziende del ... La nuova ordinanza n. 11 firmata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca regola le attività mercatali, allentando le disposizioni vigenti in materia.