La Campania compra il vaccino Sputnik V, chiuso il contratto con il fondo russo: prime dosi dopo l’ok di Ema e Aifa (Di venerdì 26 marzo 2021) La Campania acquisterà il vaccino anti-Covid russo Sputnik V. A portare avanti le trattative è stata la Soresa, la società per azioni partecipata che gestisce per conto della Regione le operazioni di fornitura nel settore medico-sanitario e, al contempo, le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid. Soresa ha chiuso l’accordo con Humane Vaccine, società che rappresenta la RDIF Corporate center limited liability company, il fondo russo che si occupa della commercializzazione all’estero del vaccino Sputnik V. La società russa è stata l’unica a rispondere alla chiamata della Regione volta ad «acquisire, con la massima tempestività consentita dalla vigente normativa, la disponibilità da parte di società farmaceutiche che abbiano ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 marzo 2021) Laacquisterà ilanti-CovidV. A portare avanti le trattative è stata la Soresa, la società per azioni partecipata che gestisce per conto della Regione le operazioni di fornitura nel settore medico-sanitario e, al contempo, le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid. Soresa hal’accordo con Humane Vaccine, società che rappresenta la RDIF Corporate center limited liability company, ilche si occupa della commercializzazione all’estero delV. La società russa è stata l’unica a rispondere alla chiamata della Regione volta ad «acquisire, con la massima tempestività consentita dalla vigente normativa, la disponibilità da parte di società farmaceutiche che abbiano ...

