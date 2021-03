La Bundesliga sonda investitori per i diritti Tv esteri (Di venerdì 26 marzo 2021) La DFL, sussidiaria della Federcalcio tedesca responsabile del business operativo, è alla ricerca di investitori per il marketing internazionale. Come riporta il quotidiano FAZ, la DFL ha inviato materiale a potenziali investitori, e i 36 club di Bundesliga e 2. Bundesliga voteranno in estate sulla questione. Gli investitori potrebbero ottenere una quota fino al 25,1% L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) La DFL, sussidiaria della Federcalcio tedesca responsabile del business operativo, è alla ricerca diper il marketing internazionale. Come riporta il quotidiano FAZ, la DFL ha inviato materiale a potenziali, e i 36 club die 2.voteranno in estate sulla questione. Glipotrebbero ottenere una quota fino al 25,1% L'articolo

