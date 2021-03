La botta del Covid aggrava la crisi demografica dell’Italia: nel 2020 mai così poche nascite e record di morti dal dopoguerra (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Covid aggrava il calo demografico dell’Italia: i dati su nascite e morti 2020 Mai così tanti morti dal secondo dopoguerra, mai così poche nascite dal 1861. Se la crisi demografica è un problema che l’Italia si trascina da anni, la pandemia di Covid-19 ha assestato al nostro Paese una nuova botta di portata tremenda: la combinazione tra crollo di nascite e impennata di decessi nel 2020 ci è costata quasi 384mila abitanti in meno, come se fosse sparita una città delle dimensioni di Firenze. Il primo gennaio dell’anno pandemico la popolazione residente in Italia era pari a 59.641.488, ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021) Ilil calo demografico: i dati suMaitantidal secondo, maidal 1861. Se laè un problema che l’Italia si trascina da anni, la pandemia di-19 ha assestato al nostro Paese una nuovadi portata tremenda: la combinazione tra crollo die impennata di decessi nelci è costata quasi 384mila abitanti in meno, come se fosse sparita una città delle dimensioni di Firenze. Il primo gennaio dell’anno pandemico la popolazione residente in Italia era pari a 59.641.488, ...

